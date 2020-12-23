محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)
رحبت الجزائر اليوم الأربعاء، بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن، في إطار تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء: "ترحب الجزائر بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن الشقيق، برئاسة السيد معين عبد الملك، كخطوة مهمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019 ورأبًا للصدع بين الإخوة اليمنيين".
وأعربت الجزائر عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في الدفع قدما بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والدائم الذي ينشده الشعب اليمني، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق، حفاظا على وحدته وصونا لسيادته، وإعلاء لمصلحة شعبه وحقنا للدماء وتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية.
وأكدت الجزائر حرصها الدائم على تشجيع الحلول السياسية للأزمات وتغليب لغة الحوار بين كل الأطراف، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.