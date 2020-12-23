مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات قطار في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء لهوه أمام ورشة والده بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة السنبلاوين، بوصول طفل جثة هامدة ادعاء حادث قطار.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطفل آدم محمد عبدالمولى،7 سنوات، نتيجة الإصابة بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ.

وبسؤال والده، سمكري سيارات، أكد أن قطار الزقازيق اصطدم بنجله أثناء لهوه أمام ورشته الموجودة ببندر السنبلاوين، وتبين أن القطار يحمل رقم 341 ركاب الزقازيق المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11965 لسنة 2020 إداري مركز شرطة السنبلاوين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.