بريطانيا تُعلن عن رصد سُلالة أخرى جديدة من فيروس كورونا

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سُلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

كما أضاق هانكوك، أنه تم رصد حالتين إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا حيث أن كلا الحالتين قد كانوا مخالطين لأشخاص قد كانوا زاروا جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وأشار الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وشدد الوزير على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب

إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا.

وأعرب هانكوك عن شكر حكومة لندن لسلطات جنوب إفريقيا على ما أبدته من انفتاح وشفافية في التعاون بشأن السلالة الجديدة.

والجدير بالذكر أنه قد سبق أن أعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود في غاية الصرامة في العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقي إنجلترا.