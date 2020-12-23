الأردن تسجل 2091 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 2091 إصابة جديدة بكورونا، فصلاً عن وفاة 25 حالة جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مشترك مع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا

في الدولة بلغ 281983 حالة.

وأشارت، إلى ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3652 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019

في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.