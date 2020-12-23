كندا تُعلن عن اعتمادها للقاح "موديرنا"

أعلنت الحكومة الكندية، أنها قد وافقت على إستخدام لقاح كورونا الذي تم تطويره في شركة "موديرنا" الأمريكية.

يُشار إلى أن هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الكندية قد يمهد الطريق لتوزيع ما يقرب من 168 ألف جرعة من هذا اللقاح خلال نهاية العام الحالي. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وكانت السلطات الكندية قد اعتمدت في وقت سابق من الشهر الجاري اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر"

الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية وشرعت في استخدامه لتطعيم الكوادر الطبية والمسنين.

الجدير بالذكر أنه قد توقعت السلطات الصحية الاتحادية في كندا، باستمرار الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وأعادت معظم الأقاليم العشرة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية وحدت من التجمعات مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات، وفقا لقناة الغد.

وقالت تيريزا تام المديرة العامة للصحة في كندا “التوقعات على المدى الطويل بالنسبة لكندا تظهر أننا لا نزال في مسار مرتفع سريع…نحتاج الآن إلى استجابة أقوى في كل الأقاليم الكبيرة لإبطاء انتشار كوفيد-19”.

أيضاً تم رصد أول حالة كورونا في كندا يوم 26 يناير 2020 حيث أعلنت سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفايروس.