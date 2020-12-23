اليابان تسجل أكثر من 3200 إصابة و56 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليابان ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 3 آلاف و200 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عنه أعلى مستوى له خلال يوم واحد بـ56 حالة وفاة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو والعديد من المناطق الأخرى استمرت في تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الإصابات، حيث

سجلت العاصمة 748 إصابة جديدة، وهي ثاني أعلى زيادة يومية تسجلها، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في طوكيو حتى الآن 53 ألفًا و130 إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة التي سجلتها طوكيو في ديسمبر الـ12 ألف إصابة، وهو أعلى مستوى يٌسجل في أشهر، وبلغ الرقم

القياسي السابق 9 آلاف و857 حالة في نوفمبر.

وعلى مستوى البلاد، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 207 آلاف و600 إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات حاجز الـ3 آلاف حالة أمس الثلاثاء.

وكانت حكومة العاصمة طوكيو قد رفعت، الخميس الماضي، درجة التأهب بشأن الضغط الذي تتعرض له المنظومة الطبية إلى أعلى مستوى من بين أربعة مستويات، وهي المرة الأولى التي يصل فيها التأهب في العاصمة إلى أعلى مستوى منذ بدء تفشي الفيروس.