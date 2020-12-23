الصحة السعودية: تسجيل 177 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالى الإصابات 361 ألفًا و536 حالة من بينها 2970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة منها 383 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء

السعودية (واس) اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 169 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 352 ألفًا و418 متعافي، مشيرة إلى تسجيل 9 وفيات جديدة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 6148 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.