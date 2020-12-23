بريطانيا: السُلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة فائقة

صرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنه ينتابه القلق حيث أن السُلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بسرعة شديدة وذلك يسبب لنا القلق في الوقت الحالي.

أضاف هانكوك أنه ستنضم مناطق كثيرة وكبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة وذلك ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق. وفقاً لـ روسيا اليوم.

وقال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

الجدير بالذكر أن بريطانيا تعيد النظر في إجراءاتها مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، حيث قال وزير بريطاني إن حكومته ستراجع قيودها بشأن كوفيد -19 لتقرر ما إذا كانت

بحاجة إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على أجزاء أخرى من إنجلترا بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.

وقال وزير الإسكان روبرت جينريك إن القواعد من غير المرجح أن تتغير قبل عيد الميلاد، لكنه قال إن اللجنة الحكومية ستجتمع اليوم لتقرير الإجراءات الإضافية التي يتعين اتخاذها.

وقال لتلفزيون "بي بي سي": "ليست لدينا خطة فورية لاتخاذ إجراء لكن عدد الحالات آخذ في الازدياد لذا سنرى ما إذا كان من الضروري بذل المزيد من الجهد".