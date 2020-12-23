الأردن يفتتح مستشفى ميدانياً رابعاً مخصصاً لـ«كورونا»

سيف اليزيد - افتتح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني الرابع المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة معان.

ويضم المستشفى، الذي استغرق إنجازه 26 يوماً، 246 سريراً، منها 48 سريراً للعناية المركزة. وأنشئ في حرم مستشفى معان الحكومي «جنوب العاصمة عمّان» مع طاقم يتألف من 570 شخصاً من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيي مختبرات وتخدير وأشعة وإداريين وعاملي خدمة.

وقال مدير المستشفى الطبيب حسين كريشان قوله، إن «تقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا في هذا المستشفى سيُخفف الحِمل على المواطنين وعلى المستشفيات الأخرى».

من جهته، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن «المستشفى سيرفد إقليم الجنوب بعدد كافٍ من الأسرّة سواء كانت للعناية الحثيثة أو العزل العادي، كما أنه يشكّل قفزة في عدد أسرّة وزارة الصحة بشكل عام، وبما يؤثر إيجاباً على الخدمة المقدمة».

ولي العهد الأردني يفتتح المستشفى

وأوضح أن «المستشفيات الميدانية المنتشرة في أقاليم المملكة الثلاثة، ستقدم الخدمات العلاجية لمختلف الأمراض بعد الانتهاء من الجائحة، مما يساهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي في الأردن».

ومستشفى معان هو رابع مستشفى ميداني يتم افتتاحه خلال الأسابيع الماضية بعد مستشفيات الزرقاء «شرق عمّان» وإربد «89 كلم شمال عمّان» وعمّان الميداني.

وتزيد طاقة هذه المستشفيات الاستيعابية على أكثر من ألف سرير بينها نحو 200 للعناية المركزة.

وسجل الأردن حتى الآن 281 ألفاً و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1005 منهم 148 على أجهزة التنفس الإصطناعي.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية 2091 إصابة مؤكدة، منها 25 حالة وفاة.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوفاء في البلاد، حيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.