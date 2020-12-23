شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 93 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 اعلنت وزارة الصحة العمانیة الیوم ، تسجیل 93 اصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع الاجمالي الى 128236 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانیة عن الوزارة قولھا في بیان ان 120178 حالة من 128236 حالة قد تماثلت للشفاء فیما بلغت حالات الوفیات 1491 حالة.

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