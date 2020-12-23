وزارة الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيين كولومبيين اثنين رداً على إجراء مماثل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين كولومبيين اثنين، رداً على طرد كولومبيا لدبلوماسيين روسيين اثنين.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم استدعاء السفير الكولومبي ألفونسو لوبيز كاباليرو لوزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء وإبلاغه بالقرار.

وأضاف البيان أنه تم إعلان الدبلوماسيين الكولومبيين شخصين غير مرغوب فيهما على أساس "مبدأ المعاملة بالمثل".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه تم طرد الدبلوماسيين الروسيين بسبب مزاعم تجسس.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قرار الحكومة الكولومبية "لا أساس له" و"يتنافى مع الروح التقليدية للعلاقات الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".