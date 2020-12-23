- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيين كولومبيين اثنين رداً على إجراء مماثل والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين كولومبيين اثنين، رداً على طرد كولومبيا لدبلوماسيين روسيين اثنين.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم استدعاء السفير الكولومبي ألفونسو لوبيز كاباليرو لوزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء وإبلاغه بالقرار.
وأضاف البيان أنه تم إعلان الدبلوماسيين الكولومبيين شخصين غير مرغوب فيهما على أساس "مبدأ المعاملة بالمثل".
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه تم طرد الدبلوماسيين الروسيين بسبب مزاعم تجسس.
ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قرار الحكومة الكولومبية "لا أساس له" و"يتنافى مع الروح التقليدية للعلاقات الودية والاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيين كولومبيين اثنين رداً على إجراء مماثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.