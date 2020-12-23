طقس الإمارات غداً الخميس صحو إلى غائم جزئياً

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. وسيكون الموج في

الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والمد الثاني عند الساعة 20:39 والجزر الأول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 05:42 والجزر الأول عند الساعة 12:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 80 35

دبي 27 17 70 25

الشارقة 28 15 80 25

عجمان 27 17 75 30

أم القيوين 26 16 75 30

رأس الخيمة 25 15 80 40

الفجيرة 26 18 65 35

العين 26 13 85 30

ليوا 25 14 90 35

الرويس 23 20 80 45

السلع 23 19 80 40

دلما 24 19 75 50

طنب الكبرى 23 18 80 40

طنب الصغرى 23 18 80 40

أبو موسى 23 18 80 40