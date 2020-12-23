شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة المصرية: 911 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

ولفتت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

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