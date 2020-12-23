- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم للسلام وللحق الفلسطيني والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف، موقف المجلس الثابت والداعم للحق الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال فعاليات الدورة الـ19 من منتدى الإعلام العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي".
وقال الحجرف "نؤكد على موقف دول المجلس الثابت والداعم للحق الفلسطيني وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها".
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس لتجفيف منابع هذه الآفة "التي لا دين لها أو حدود أو هوية".
أما السلام، فذكّر الحجرف بموقف المجلس الداعم له، مضيفا: "ننادي دائمًا بالسلام ليعم العالم أجمع ونؤمن بأن السلام يتيح الفرصة للتنمية".
وللمرة الأولى يقام منتدى الإعلام العربي في دبي، افتراضيا، حيث تهدف الدورة الحالية لمواكبة متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضها فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم للسلام وللحق الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.