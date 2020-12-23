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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يحذر من انهيار بلاده بوتيرة سريعة والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، من انهيار لبنان بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف هذا التدهور.
وقال الحريري، الأربعاء، إنه :"يجب أن يعلم الجميع أن السياسيون لم يعد لديهم وقت وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة".
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أنه بمجرد تشكيل الحكومة سنتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف الانهيار في البلاد، وتابع قائلًا: "نريد أعضاء حكومة يعارضوننا إن أخطأنا من أجل تحقيق مصلحة البلاد".
وطالب الحريري بضرورة التوصل لتشكيل نهائي للحكومة بأسرع وقت ممكن.
ودخلت مشاورات حكومة لبنان نفقا مجهولا مع تصاعد الخلافات بين الأطراف المعنية بالتأليف بحيث باتت في حاجة إلى "معجزة".
وتؤكد المعطيات الحالية أن الخلافات الواضحة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل المدعوم أيضا من حزب الله، تحول دون التوافق حول تسمية الوزراء ما يهدد البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.
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