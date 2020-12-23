النعيمي: الإعلام جزء من كل معركة تخوضها الدول

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

قال الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن تبني الإعلام الرقمي ضرورة.



جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي، الذي ينعقد افتراضيا، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن الإعلام كان وما زال مهما وستزداد أهميته، وكل معركة تخوضها الدول الإعلام جزء منها.

وأوضح أن المنطقة العربية عانت من ثقافة الاهتمام بالجانب السياسي على حساب جوانب أخرى في حياة الأفراد.

وأضاف: "أصبحنا نعيش معارك الآخرين بسبب التركيز الزائد على السياسة، عشنا المعركة الانتخابية الأمريكية أكثر من الشعب الأمريكي نفسه".

وتابع: "نفتقد الإعلام الذي يملك القيم في العالم العربي".

وأشار إلى أنه "على كل مسؤول أن يعي أنه إن لم يكن لديه ذراع إعلامية قوية قبل إطلاق أي مبادرة وخلالها وبعدها، ستفشل كل مشاريعه".

وأكد النعيمي على أن "تجاهل الإعلام والتقليل من دوره أكبر خطأ يتخذه صاحب قرار"