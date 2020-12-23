شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا :"كورونا المتحور" قادم من جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا عن اكتشاف إصابتين بسلالة متحورة من فيروس كورونا وقالت أن الإصابتين المكتشفتين بسلالة متحورة جديدة من كورونا قدمتا من جنوب أفريقيا وأكد وزير الصحة البريطاني أن بلاده ستتخذ المزيد من الإجراءات للحد من انتشار سلالة كورونا المتحورة وطالب بعزل كل القادمين من جنوب أفريقيا أن هذه السلالة القادمة متغيرة وقابلة للانتشار السريع

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