شكرا لقرائتكم خبر عن 200 بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص والان نبدء بالتفاصيل
ويذكر أنه بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، لم تعلن قبرص عن حظر دخول للمسافرين البريطانيين، ولكن فرضت قيودا صارمة. وسوف يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع لاختبار فحص كورونا والخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام في حال جاءت النتيجة سلبية.
وسوف يٌسمح للأشخاص الذين تثبت سلبية إصابتهم بالفيروس بعد نهاية هذه المدة أن يغادروا الفندق.
وتتحمل قبرص، المستعمرة البريطانية السابقة والمقصد السياحي الشهير بين البريطانيين، تكاليف الاختبارات والإقامة في الفندق، وسوف يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر 200 بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.