شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية: صحة ماكرون تتحسن والان نبدء بالتفاصيل

ظهرت بوادر تحسن تظهر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي أثبتت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا

وقال مكتب الرئيس الفرنسي اليوم الأربعاء ، أن ماكرون يعزل نفسه في قصر فرساي، وأذاعت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية لقطات مباشرة له وهو يرأس اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت.

وقال ماكرون إنه يمارس عمله بوتيرة أبطأ في مرحلة التعافي، لكنه سيظل يتعامل مع القضايا ذات الأولوية القصوى مثل التصدي لجائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.