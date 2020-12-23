شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مركز للمهاجرين بالبوسنة والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق اليوم الأربعاء في مركز للمهاجرين بشمال غرب البوسنة يقيم فيه نحو 1200 مهاجر. وذكرت بوابة كليكس الإخبارية المحلية إن الحريق اندلع في قطاع تخزين البنزين ومولدات الكهرباء في مخيم ليبا للمهاجرين. ونشرت صورا تظهر دخانا أسود فوق خيام بيضاء. وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة بيهاتش لرويترز إن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحريق قد أسفر عن سقوط ضحايا.

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