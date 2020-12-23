شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الطيران والقطارات بين فرنسا وبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

عادت حركة الطيران بين بريطانيا وفرنسا بعد توقف دام يومين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن طائرة تابعة لشركة بريتيش إيروايز غادرت مطار هيثرو في لندن صباح اليوم متجهة إلى باريس، تبعتها رحلة أخرى إلى مدينة نيس الفرنسية، بحسب الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو. وكانت أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم علقت السفر من بريطانيا وإليها، عقب رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل البريطانية إن السفر مازال مقصورا على الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن معظم المسافرين مواطنون فرنسيون عائدون إلى بلادهم للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس).

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الالكتروني إنه يجب أن يخضع المسافرون القادمون من المملكة المتحدة لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

كما بدأ استئناف حركة القطارات التي تربط وسط لندن بفرنسا عبر نفق القنال الانجليزي. وقالت شركة يوروستار المشغلة للقطارات إنه لن يسمح بسفر الأشخاص إلى باريس دون تقديم شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، خلال الـ 72 ساعة السابقة على السفر.