فيفا يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد القدم

رياضة 2020-12-23 | 16:23 357 مشاهدة تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم النسخة الأخيرة المُرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من لوائح ومدونة الانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي.



وأضافَ الاتحاد الدولي في رسالته: "نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي، أنه "تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي وافق عليها الاتحادان الدولي والآسيوي، وتجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والكردية، وإرسالها إلينا قبل تاريخ 2021/1/6 لمراجعتها والتصديق عليها".وأضافَ الاتحاد الدولي في رسالته: "نؤيد تسلم رسالة ممثل الحكومة العراقية بشأن التقدم الحاصل في قانون الاتحادات الرياضية ، ونطلبُ من الهيئة التطبيعية متابعة الأمر لكي يتم التصديق على القانون المذكور بعد إدخال مقترحات الاتحادين الدولي والآسيوي، وإعلامنا بذلك بأسرع ما يمكن". وثمنَ الفيفا "الجهودَ العظيمة للهيئة التطبيعية لإصلاح وتحسين الهيكل الإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، وما تم انجازه لغاية الآن، وأنه سوف يشجع الاتحاد العراقي على مواصلتنا بالمعلومات عن تقدم قانون الاتحادات الرياضية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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