نفط ميسان يذيق شقيقه النفط الخسارة الرابعة في الدوري الممتاز

2020-12-23 | 16:06
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تخطى فريق نفط ميسان مضيفه النفط بتغلبه عليه 3-2 في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات الاسبوع العاشر من دوري الكرة الممتاز.
وافتتح النفط التسجيل اولاً عن طريق اللاعب بيار ابو بكر، ليعدل بعدها اكرم رحيم النتيجة لنفط ميسان في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، عاد النفط ليتقدم مجددا عن طريق موسى عدنان في الدقيقة 54، لكن نفط ميسان عاد ليسجل هدفين بتوقيع كرار علي في الدقيقة 78 وعلي حلو في الدقيقة 88.
وارتقى نفط ميسان الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.
وفي الشوط الثاني، عاد النفط ليتقدم مجددا عن طريق موسى عدنان في الدقيقة 54، لكن نفط ميسان عاد ليسجل هدفين بتوقيع كرار علي في الدقيقة 78 وعلي حلو في الدقيقة 88.
وارتقى نفط ميسان الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.
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