نفط ميسان يذيق شقيقه النفط الخسارة الرابعة في الدوري الممتاز

وافتتح النفط التسجيل اولاً عن طريق اللاعب بيار ابو بكر، ليعدل بعدها اكرم رحيم النتيجة لنفط ميسان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عاد النفط ليتقدم مجددا عن طريق موسى عدنان في الدقيقة 54، لكن نفط ميسان عاد ليسجل هدفين بتوقيع كرار علي في الدقيقة 78 وعلي حلو في الدقيقة 88.



وارتقى نفط ميسان الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.