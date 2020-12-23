أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتشار القوات الأمنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية انتشرت في منطقة الكرادة، ونصبت نقاط تفتيش في شوارعها". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتشار أمني في الكرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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