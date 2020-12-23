صالح يشدد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد، فيما اشار الى خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، كلا من رئيس هيأة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيأة الادعاء العام ومدير عام الاسترداد في هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات في الهيأة".

وأكد رئيس الجمهورية خلال البيان، "على الدور الهام الذي تضطلع به هيأة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الاموال واسترداد الاموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية".

ولفت إلى "خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد"، مشدداً على "أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد".

واستمع صالح إلى استعراض من رئيس هيأة النزاهة ونائب رئيس هيأة الادعاء العام، حول سير عمل الهيئتين، وأكد دعمه "لكل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة".

ووجه رئيس الجمهورية بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين لغرض تفعيل استرداد ما تم تهريبه من الاموال وملاحقة الفاسدين.