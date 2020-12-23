90 قتيلا غربي إثيوبيا..العنف يعود لـ"بني شنقول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ما لا يقل من 90 شخصا في إقليم بني شنقول جموز، غرب إثيوبيا، الأربعاء، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمنطقة

قتل ما لا يقل من 90 شخصا في إقليم بني شنغول جموز غرب إثيوبيا بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للمنطقة التي شهدت أعمال قتل من جماعات مناوئة للسلام.

وقال العقيد أيليو بيني، المتحدث باسم لجنة الطوارئ الإثيوبية المكلفة بإدارة أمن المنطقة، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مجموعة مسلحة قتلت أبرياء عزل بمنطقة "متكل" صباح اليوم الأربعاء بمحلية بولن .

وأضاف :" لم يعرف حتى الآن عدد القتلي، لكن يمكن أن يفوق المائة قتيل، أو يكون أقل من ذلك"، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية حول الحادث.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي احمد، أجرى زيارة الثلاثاء الماضي، إلى المنطقة حيث بحث خلالها مع سكان المنطقة أعمال القتل المتكررة التي تشهدها منطقة متكل وتستهدف إثيوبيين من الأمهرة.

ومنطقتي متكل وشاغني بإقليم بني شنقول جومز، شهدت عدة عمليات قتل متكررة استهدفت مدنيين من قومية الأمهرة وتم على إثرها اعتقال 504 أشخاص في أكتوبر / تشرين الأول الماضي للاشتباه في تورطهم بقتل مدنيين في الإقليم.

وتأتي أهمية إقليم بني شنقول، غرب إثيوبيا، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة الإثيوبي.

