رئيس العراق عن الفساد ببلاده: يغذي العنف والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن استمرار الفساد يغذي أعمال العنف والإرهاب ويضعف استجابة المؤسسات لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد وعدد من مسؤولي الهيئة والادعاء العام، في قصر السلام ببغداد.

وأكد صالح، بحسب بيان للرئاسة العراقية، على الدور المهم الذي تضطلع به هيئة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، بالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة.

وأشار إلى أن "الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية".

وشدد صالح، على أهمية تفعيل كل الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.

واستمع الرئيس العراقي إلى استعراض من رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة الادعاء العام، حول سير عمل الهيئتين، مؤكدا دعمه لكل الجهود التي تصب في تحقيق أهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

ووجه صالح، بعقد الاجتماعات الدورية مع المعنيين؛ لتفعيل استرداد ما تم تهريبه من أموال وملاحقة الفاسدين.