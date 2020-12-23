الحريري محذرا من انهيار لبنان: سنتخذ قرارات صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، من انهيار لبنان بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف هذا التدهور.

وقال الحريري، الأربعاء، إنه :"يجب أن يعلم الجميع أن السياسيون لم يعد لديهم وقت وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة".



وأوضح رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أنه بمجرد تشكيل الحكومة سنتخذ قرارات صعبة وسريعة لوقف الانهيار في البلاد، وتابع قائلًا: "نريد أعضاء حكومة يعارضوننا إن أخطأنا من أجل تحقيق مصلحة البلاد".

وشدد الحريري على ضرورة "إعادة بناء الثقة حيث لم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع"، مطالبا بضرورة التوصل لتشكيل نهائي للحكومة بأسرع وقت ممكن.

وكان الحريري قد التقى الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء، تتويجا للجهود التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر لقائه الطرفين وتلقيه وعدا منهما بتسهيل تشكيل الحكومة ورفضه حصول أي طرف على الثلث المعطل، وهو المطلب الذي كان يطالب به عون.

ورغم نجاح مبادرة الراعي بإسقاط مطلب الثلث المعطل، فإن العقبة الأساسية انتقلت إلى تمسك الرئيس اللبناني بوزارات أساسية وهي: الداخلية والعدل والدفاع، وهو ما لم يقبل به الحريري عارضا حصوله على الدفاع وإبقاء وزارة الداخلية من حصة السنة، على أن يسميا معا وزير العدل، وهو الطرح الذي لا يزال يلقى رفضا من جانب عون.

وقبل زيارة الحريري اليوم كان كلا الفريقين، "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، الذي يترأسه جبران باسيل صهر عون.

وقال النائب في "التيار الوطني الحر" اللبناني آلان عون، في حديث تلفزيوني: إنه "لم يحدث حسم بعد في تشكيل الحكومة، وأن هناك المزيد من التفاهمات التي لم تكتمل".