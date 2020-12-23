أزمة المفصولين.. تهديد بمقاضاة السلطة الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد العشرات من الموظفين المفصولين بالسلطة الفلسطينية بمقاضاتها بعد فصلهم وقطع رواتبهم.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الموظفين المفصولين يهددون بمطالبة الاتحاد الأوروبي وأطراف دولية أخرى بقطع مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية.



ونقلت عن الموظفين قولهم إن السلطة الفلسطينية أوقفت بشكل غير قانوني رواتبهم بسبب انتماءاتهم السياسية.

من جانبه، قال سيفاج توروسيان، المحامي المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، إنه يمثل 165 موظفا مدنيا وأمنيا تم وقف رواتبهم من قبل وزير المالية الفلسطيني.

وبحسب المصدر نفسه، وجه توروسيان الإثنين رسالة إلى رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا ابوستولفا، أبلغها فيها أنه سيحيل موضوع الموظفين وتقديمه إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطات الفلسطينية، إذا لم يتم حل القضية بنهاية العام الجاري.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية.