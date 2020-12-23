بوتين يكشف توقعاته للعلاقات مع أمريكا بحكم بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يتوقع أن تتغير العلاقات مع واشنطن عندما يتولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وأعلن بوتين، الأربعاء، خلال اجتماع مع مشرعين ومسؤولين حكوميين، أنه "بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة وأن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك، سيكون كالمعتاد".



وصادق المجمع الانتخابي الأمريكي، في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أصوات الولايات التي رجحت كفة بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ويمهد ذلك لتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني، في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، ويؤدي فيه الرئيس ونائبه اليمين الدستورية.

وبعد صمت دام أكثر من شهر، قرر بوتين، أمس الثلاثاء، تهنئة الديمقراطي جو بايدن بفوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والسبت الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صراحة روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية.



وكان بومبيو قد أشار إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

لكن عقب ذلك بيومين ردت روسيا، ونفت الوقوف وراء سلسلة الهجمات الإلكترونية المتطورة التي استهدفت المؤسسات الأمريكية.



واعتبر الكرملين أن الاتهامات التي تشير إلى روسيا "لا أساس لها" وتندرج في إطار "الخوف من روسيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن هذه الهجمات الإلكترونية "لا علاقة لها بنا، لأن روسيا ليست متورطة في هذه الهجمات".

وأضاف بيسكوف أن "جميع الاتهامات بالتورط الروسي لا أساس لها على الإطلاق وتندرج ضمن استمرار الإرهاب الأعمى من روسيا الذي نلاحظه في كل حادث".

وسبق أن وجه الاتهام إلى روسيا خلال السنوات الماضية بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق حول العالم، وتنفي موسكو على الدوام هذه الاتهامات.