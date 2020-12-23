الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين بالضفة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حملت الحكومة الفلسطينية اليوم الاربعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الفلسطينيين واصابة عدد منهم وتخريب ممتلكاتهم وتحطيم العديد من المركبات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان صحفي ان "الاعتداءات تجري بغطاء من قوات الاحتلال" محذرا "من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار مثل تلك الاعتداءات الإرهابية".

وكثف المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين خلال الأيام الماضية والتي اسفرت عن إصابة عدد منهم وتحطيم عدد من المركبات بعد رشقها بالحجارة.

ودان البيان مصادقة حكومة الاحتلال الليلة الماضية على توفير منح مالية لدعم المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

واعتبر الاستيطان بكل اشكاله غير شرعي داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني والاضطلاع بمسؤولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره جريمة حرب كونه يقوض الجهود المبذولة لتطبيق قرارات الشرعية بإقامة الدولة الفلسطينية.