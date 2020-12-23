الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون في تحسن بعد إصابته بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إن بوادر تحسن تظهر على الرئيس الذي أثبتت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا. ويعزل ماكرون نفسه في قصر فرساي، وأذاعت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية لقطات مباشرة له وهو يرأس اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت.

وقال ماكرون إنه يمارس عمله بوتيرة أبطأ في مرحلة التعافي، لكنه سيظل يتعامل مع القضايا ذات الأولوية القصوى مثل التصدي لجائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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