100 مليون جرعة إضافية من لقاح "بيونتيك" و"فايزر" للولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لكورونا، للولايات المتحدة.



وأعلنت الشركتان اليوم الأربعاء أن من المقرر إنتاج اللقاحات الإضافية في معامل بالولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي جرعات اللقاح المخصصة من الشركتين لأمريكا، إلى 200 مليون جرعة.

وحسب البيانات، من المقرر تسليم 70 مليون جرعة على الأقل من الجرعات الإضافية بحلول 30 يونيو (حزيران) 2021، ثم 30 مليون جرعة بحلول 31 يوليو (تموز) على أبعد تقدير.

ووفقا للبيانات، ستسدد الحكومة الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل الكميات الإضافية، كما سيكون لديها أيضاً خيار شراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة إضافية من اللقاح.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار اليوم الأربعاء: "يمكن أن تمنح الطلبية الجديدة الأمريكيين مزيدا من الاطمئنان، سيكون لدينا لقاح كافٍ لتطعيم كل أمريكي يريد ذلك بحلول يونيو(حزيران) 2021".

وقال رئيس شركة "فايزر"، ألبرت بورلا: "بهذه الـ 100 مليون جرعة إضافية، ستكون الولايات المتحدة قادرة على حماية المزيد من الناس، ونأمل إنهاء هذه الجائحة المدمرة بشكل أسرع".

ويستخدام لقاح "بيونتيك فايزر" في الولايات المتحدة على أساس موافقة طارئة منذ يوم الاثنين قبل الماضي، في حين بدأ فيه التطعيم بلقاح شركة "موديرنا" الأمريكية هذا الأسبوع.