الارشيف / اخبار العالم

غداً الخميس.. رئيس الوزراء الكويتي يتلقى أول جرعة لقاح ضد كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً الخميس.. رئيس الوزراء الكويتي يتلقى أول جرعة لقاح ضد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

غداً الخميس.. رئيس الوزراء الكويتي يتلقى أول جرعة لقاح ضد كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح وصول لقاح فيروس كورونا إلى البلاد فجر اليوم الأربعاء وستنطلق حملة التطعيم غداً الخميس.

 

وقال الصباح في تصريح صحفي عقب جولته الميدانية برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى البلاد على فترات ولمدة سنة كاملة.

 

وأوضح أن بداية الحملة ستكون لكبار السن والعاملين في الصفوف الأولى ثم الفئات الأخرى.

 

ولفت الصباح إلى أن نزول أرقام الإصابات وصعودها لا يعني شيئاً وإنما القضاء على الفيروس هو ما يتم السعي إليه ليكون الاحتفال الحقيقي بالمناعة المجتمعية التي لن تحصل إلا عن طريق التطعيم.

 

من جانبه قال الوزير الصالح في تصريح مماثل إن حملة التطعيم ستبدأ غداً برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومن ثم جميع من قام بالتسجيل عبر المنصة المختصة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا