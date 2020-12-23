مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم للسلام وللحق الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف، موقف المجلس الثابت والداعم للحق الفلسطيني.



جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال فعاليات الدورة الـ19 من منتدى الإعلام العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي".

وقال الحجرف "نؤكد على موقف دول المجلس الثابت والداعم للحق الفلسطيني وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها".

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس لتجفيف منابع هذه الآفة "التي لا دين لها أو حدود أو هوية".

أما السلام، فذكّر الحجرف بموقف المجلس الداعم له، مضيفا: "ننادي دائمًا بالسلام ليعم العالم أجمع ونؤمن بأن السلام يتيح الفرصة للتنمية".

وللمرة الأولى يقام منتدى الإعلام العربي في دبي، افتراضيا، حيث تهدف الدورة الحالية لمواكبة متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضها فيروس كورونا.