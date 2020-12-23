شكرا لقرائتكم خبر عن أسر ضحايا «الأوكرانية المنكوبة»: الحرس الإيراني.. قاتل والان مع التفاصيل
وقال البيان الذي نشر على صفحة الرابطة في موقع «تويتر»: «القاتل لا يمكن أن يكون هو صاحب العزاء. لقد قتل النظام الإيراني والحرس الثوري أبناءنا بوحشية».
وكانت آخر تقارير الحكومة الكندية أكدت أن النظام الإيراني لا يُحقق بجدية في إسقاط الطائرة، وأن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة موقف كندا في متابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، متهماً إياها بالتدخل في شؤون بلاده، وقال إن كندا تحاول عرقلة المسار الطبيعي للأحداث.
وكان وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبين قال إنه لا يعتقد أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري كان «خطأ بشريا».
يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، بمن فيهم مواطنون من إيران وكندا وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان. وزعمت طهران أن سبب هذا الإجراء کان خطأ بشريا.