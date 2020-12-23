شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تهاجم بايدن قبل شهر من توليه مهامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

قبل شهر من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، هاجمت موسكو، الأربعاء، الإدارة الأمريكية المقبلة التي وصفتها بـ«المعادية لروسيا»، بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها الرئيس المنتخب، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يتوقع أن تتغير العلاقات بين موسكو وواشنطن عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وأعلن بوتين خلال اجتماع مع مشرّعين ومسؤولين حكوميين: «بشأن تغيّر القيادة في الولايات المتحدة وأنّ الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لا أعتقد ذلك، سيكون كالمعتاد».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي المكلف العلاقات مع الولايات المتحدة سيرغي ريابكوف، قال في حديث لوكالة أنباء انترفاكس: «لا نتوقع أي شيء جيد». وأضاف: «سيكون غريباً توقع أمر جيّد من أشخاص بنى الكثير منهم مسيرتهم المهنية على «روسيافوبيا» عبر صبّ الشرّ على بلدي». واعتبر ريابكوف أن موسكو يجب أن تجري «حواراً انتقائياً» مع الولايات المتحدة، يستهدف «المواضيع التي تهمّنا» فقط.

وقال إنه بالنسبة لسائر الأمور يجب أن تكون هناك سياسة «احتواء كامل للولايات المتحدة، في كافة الاتجاهات، لأن السياسة الأمريكية حيال روسيا معادية بشكل عميق».

واعتبر المسؤول الروسي أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإحياء علاقات ثنائية وأن روسيا لم يكن لديها نية «بدء اتصالات بفريق بايدن الانتقالي». وتأتي هذه التصريحات بعد بضع ساعات من تعهّد الرئيس الأمريكي المنتخب الردّ على الهجوم الإلكتروني المنسوب إلى روسيا والذي استهدف بلاده، منتقداً الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي اتُهم بعدم القيام بأي شيء.

وأكد ريابكوف أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تترك «إرثاً ثقيلاً» إذ إنها فرضت عقوبات كثيرة على روسيا، خصوصاً على خلفية عمليات القرصنة المعلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وقال: «كل شيء يسير من سيئ إلى أسوأ. كان ذلك من سمات السنوات الأربع الماضية وليس لدينا شعور بأن هذا التوجه سيتغيّر».

وقبل ساعات توعد بايدن بالرد على الهجوم الالكتروني الكبير على بلاده وحمل روسيا مسؤوليته. وهدد قائلاً: «عندما سأتبلغ بمدى الأضرار وهوية المسؤولين، فليتأكدوا من أننا سنرد». كما انتقد دونالد ترامب لتقليله من شأن الدور المفترض لروسيا في الهجوم، بعد أن ندد أعضاء في إدارته بمسؤولية موسكو في الهجمات التي استهدفت وكالات فدرالية في الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن مجموعة عقوبات على روسيا خصوصاً بسبب عمليات القرصنة الالكترونية واتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المح إلى أن وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض لا يوحي بأجواء تهدئة.

والأسبوع الماضي أعلن بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير أنه يأمل في تسوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة «على الأقل قسم من المشاكل» القائمة بين البلدين، لكنه سرعان ما عاد إلى خطابه المعهود.

وكان الرئيس الروسي هاجم الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، منتقداً «عدائية» الغرب حيال روسيا «اللطيفة» بالمقارنة.