شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية تكشف حالة ماكرون الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء، إن بوادر تحسن تظهر على صحة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا. وكان ماكرون أوضح الجمعة، أنه بحالة جيدة، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه يعمل بوتيرة أبطأ من المعتاد خارج العاصمة باريس. وأضاف، في مقطع فيديو على تويتر، أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة.