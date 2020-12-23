شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات النجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *شارك الفنان الإماراتي عبدالله بن حيدر متابعيه عبر «ستوري إنستجرام» مجموعة صور ومقاطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «خورفكان».

*شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي متابعيه عبر «إنستجرام» الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعماله السينمائية «30 مارس» والذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، ودينا الشربيني، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

*حصد برومو فيديو كليب جديد للفنان العراقي محمد السالم والفنانة داف أكثر من 100 ألف مشاهدة على قناة السالم في «يوتيوب» في أقل من خمس ساعات على نشره، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة.

*نشر المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل «الاختيار 2» عبر «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز بطل المسلسل من كواليس التصوير وعلق ميمي على الصورة «كم أنا فخور بالتعاون معك.. شخص مليء بالحماس».

*احتفل فريق عمل مسلسل «ظل رجل» للفنان ياسر جلال ببداية التصوير الذي يستمر حتى الأيام الأولى من شهر رمضان ويعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني، ونشر بطل العمل مجموعة من الصور مع طاقم العمل عبر «إنستجرام». المسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج «سينرجي».