شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فئات لأول مرة في تحدي ترايثلون ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال الرياضيين بمختلف أعمارهم، للمشاركة في تحدي الترايثلون، الذي يقام يوم الجمعة 12 فبراير 2021 المقبل،والذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات المرتقبة على مدار العام في أبوظبي.

ومع الوصول إلى النسخة 11 من الحدث الذي يستقطب الرياضيين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في 3 رياضات: السباحة والدراجات والجري، تم اعتماد 9 فئات منفصلة للتنافس، ومن ضمنها فئة «دواثلون» الجديدة كلياً، والتي تتضمن الجري لمسافة 5 كيلومترات وركوب الدراجة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل الانتقال إلى جولة جري أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر هذه المرة.

كما يمكن للمشاركين الراغبين في المنافسة على أساس فردي الاختيار من بين فئة «سبرينت»، أو الفئة الأولمبية أو فئة «سوبر سبرينت»، أما بالنسبة لمن يفضل المشاركة ضمن مجموعة، فيمكن اختيار المشاركة في فئة التتابع السريع للفرق «سبرينت» أو فئة التتابع الأولمبية للفرق.

كما يقام سباق للصغار بفئتين تشهدان إقبالاً كبيراً،وخاصة الفئة التي تتضمن السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة لمسافة 9.9 كم، والجري لمسافة 2.5 كم.

كما يقام أيضاً «تراي ويذ ريو» خلال الحدث مرة أخرى، ليمنح المشاركين فرصة لإكمال التحدي إلى جانب فريق «أنجل وولف» بقيادة نيك واتسون وابنه ريو الذي يعاني خللاً نادراً في الكروموسوم المُتسبب في إصابته باضطراب «متلازمة الحذف 1Q44»، التي تجعل الطفل يواجه صعوبة في المشي، ويتواصل مع الآخرين باستخدام لغة الإشارة.

ويمكن لأعضاء المجتمع المحلي الانضمام إلى فريق «أنجل وولف» في الحلبة ضمن مراحل متعددة من الترايثلون، مع الحصول على فرصة لدفع ريو لجزء من المسافة.

تجدر الإشارة إلى أن التحدي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والإسعاف الوطني ومياه العين، وهناك ثلاثة رسوم مختلفة للتسجيل في الحدث، حيث تستمر الفترة الأولى للتسجيل حتى 31 ديسمبر، والثانية بين 1 و31 يناير، والثالثة من 1 إلى 12 فبراير.