شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة أصغر 40 ألف مرة من الشعرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

صممت الطالبة مورا ويليامز، من جامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا، ضمن مشروع تخرجها، شجرة عيد ميلاد مصنوعة من ذرات شبكة بلورية فردية، تستخدم في علم المواد والطب، يبلغ طولها أربعة «نانومترات» فقط. واستعانت الطالبة بجهاز سمح لها بترتيب كل ذرة وتغيير موضعها لرسم الشكل الأيقوني للشجرة، ويتكون هيكل الشجرة من 51 ذرة شبكة بلورية، وكلها بحجم خيط الحمض النووي (دي إن إيه) أو أصغر بـ40 ألف مرة من شعرة الإنسان. واستخدمت الطالبة مجهر مسح نفقياً مصمماً لمسح الذرات الفردية وتغيير مواقعها، وتُستخدم هذه التقنية لدراسة الخصائص الميكانيكية الكمية لكل ذرة.