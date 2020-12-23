شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مذنب أثناء كسوف الشمس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

رصد عالم فلك تايلاندي هاوٍ، يعمل ضمن فريق مشروع «سونجرازر» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مذنباً يطير على بعد 2.7 مليون ميل من الشمس خلال الكسوف الذي حدث الأسبوع الماضي، قبل أن يتفكك إلى جزيئات من الغبار بسبب الإشعاع الشديد، وذلك قبل ساعات قليلة من وصوله إلى أقرب نقطة له من الشمس. ويظهر المذنب المسمى«SOHO» بقعة صغيرة يطير في السماء يسافر بسرعة 450.000 ميل في الساعة. واكتشف المذنب خلال فحص بيانات الأقمار الصناعية في 14 ديسمبر الحالي، وهو جزء من عائلة «كروتز سونجرازر»، التي نشأت من مذنب رئيسي كبير انقسم إلى أجزاء أصغر منذُ آلاف السنين. واجتاح الكسوف الكلي للشمس أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغراق الآلاف في الأرجنتين وتشيلي في الظلام لمدة دقيقتين تقريباً. ويعتبر مشروع سونجرازر العلمي متنفساً لهواة الفلك، وتساعد«ناسا» الذين يبحثون عن مذنبات جديدة واكتشافها، من خلال تقديم سبل المساعدة بأدوات وكالة الفضاء الأوروبية المشتركة «ESA» ومرصد «NASA» للطاقة الشمسية.