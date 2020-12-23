الرئاسة الفرنسية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ ماكرون بعد إصابته بكورونا

كشفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أحدث تطورات الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال مكتب الرئيس ماكرون، في بيان نقلته عدد من الوسائل الإعلامية، إن بوادر تحسن تظهر على الرئيس الذي أثبتت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا.

ويعزل ماكرون نفسه في قصر فرساي، وأذاعت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية لقطات مباشرة له وهو يرأس اجتماعاً وزارياً عبر الإنترنت.

وقال ماكرون إنه يمارس عمله بوتيرة أبطأ في مرحلة التعافي، لكنه سيظل يتعامل مع القضايا ذات الأولوية القصوى مثل التصدي لجائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الفحوص قد أظهرت الخميس الماضي إصابة ماكرون 43 عاماً بفيروس كورونا المستجد.