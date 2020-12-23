شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم .

وعبر رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بهذه الزيارة التي تعبر عن الاحترام المتبادل، مؤكدا علي أهمية التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الفيوم في كافة المجالات، نظرا للتطور الكبير الذي شهدته الجامعة، والدور التنموى التي تقوم به.

من جانبه، قدم الدكتور احمد جابر شديد التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معرباً عن أمله فى مجلس الشيوخ بتشكيلته الجديدة في تلبية طموحات الشعب المصري، وإصدار تشريعات تنهض بالمجتمع في كافة المجالات.

يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلستين، انتخب في الجلسة الأولى رئيس المجلس والوكيلين، وفى الجلسة الثانية وافق على لائحة المجلس الداخلية، ورفعها لرئيس الجمهورية.