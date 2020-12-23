شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب: فاطمة سليم وأبانوب عزت أصغر أعضاء البرلمان المنتخبين سنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، أن النائبة فريدة الشوباشى أكبر أعضاء مجلس النواب المنتخبين سنا، أما أصغر الأعضاء المنتخبين هما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، مشيرا إلى أنهم فى انتظار القائمة المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحديد من هو أكبر الأعضاء سنا ومن هم أصغر الأعضاء سنًا، وبالتالى من سيتولى رئاسة الجلسة العامة المعنية بالإجراءات، ومن سيساعده.

من جانبها، أعربت النائبة فاطمة سليم، عن سعادتها بتواجدها تحت قبة مجلس النواب 2021 – 2025 ، مؤكدة انها ستبذل جهدها لطرح كافة القضايا التى تهم المواطن المصرى، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أكبر داعم للمرأة.

ونوهت البرلمانية، إلى أنها انضمت بالفعل إلى لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالمجلس، وذلك بحكم عملها فى المجال الإعلامى .

بدورها قالت النائبة ماهيتاب محمد، إن مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثاني سيشهد تمثيلا مشرفا للمرأة لم يشهده المجلس النيابي من قبل، موجهة الشكر للرئيس السيسي على إعطائه الفرصة للشباب والمرأة خلال تواجدهم بمجلس النواب الجديد، لافتة إلى أن قضايا المرأة سيكون لها الأولوية فى الأجندة التشريعية

وأوضحت ماهيتاب انضمامها إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهم الملفات التي تفكر فيها الشباب والمرأة

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، حالة من الود جمعت الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت أمس الثلاثاء باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، واستمرت اليوم الأربعاء باستقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما غدا فمخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من غدا الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.