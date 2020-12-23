النيران تلتهم 7 سيارات بمعرض في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع في معرض للسيارات بالطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية"، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة الأولية، احتراق 3 سيارات كليًا، و4 أخرى جزئيًا، بإجمالي 7 سيارات، ونجاح الحماية المدنية في إنقاذ باقي السيارات المتواجدة بالمعرض، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة، دون خسائر بشرية، أو إصابات، وقدرت الخسائر بحوالي مليون جنيه.

وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي والمباحث، بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وتحديد ملابساتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق داخل معرض سيارات في بنها، على الطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية".

انتقل النقيب محمد رجب رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ، صحبة 3 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق قرب قرية سندنهور، وجرى السيطرة عليه، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون إصابات، وتبين حدوث تلفيات بـ7 سيارات.

وشكل اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، لجنة من مجلس مدينة بنها لتقدير الخسائر، ومراجعة تراخيص المكان، ومدى توافر إجراءات الأمن والسلامة المهنية، ومراجعة ملف ترخيص المكان، وقانونية إقامة المعرض، ومعاينة المكان، ومراجعة الاحتياطات اللازمة في حالة الحريق والعيوب الفنية.