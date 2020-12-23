أسعار الدولار تواصل الصعود في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع
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