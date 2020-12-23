تأكيدا لانفراد الخليج 365.. وزيرة الصحة تكشف أولوية التعاقد مع 3 لقاحات لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك أولوية من قبل وزارة الصحة للتعاقد مع 3 لقاحات مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الأولوية التي وضعتها اللجنة العلمية لإدارة الأزمة تشمل لقاحات: لقاح المجموعة الصينية "سينوفارم"، ولقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة سينوفاك للمستحضرات الدوائية الحيوية ومقرها بكين، إلى جانب اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تأكيدًا لانفراد الخليج 365 قبل يومين، والذي أكده مصدر مسؤول بالوزارة باستهداف التعاقد مع شركات وجهات دولية لشراء 3 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزيرة أن مصر لم تستبعد التعاقد مع أي لقاح حالياً، لكن هناك أولوية في الشراء.

وقالت: "وارد إننا نتعاقد مع فايزر ومودرنا لأن هناك محدودية في إنتاج الشركات واللجنة العلمية لم تستبعد فايزر ومودرنا، لكننا نعمل أولا على توفير لقاحات سينوفارم وسينوفاك ثم أسترازينيكا".

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. مصدر بالصحة: نستهدف التعاقد مع 3 لقاحات لكورونا