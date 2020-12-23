على متنها وفد أمريكي، إقلاع أوّل رحلةٍ جويّة مباشرة بين تل أبيب والمغرب

أقلعت صباح اليوم، الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، وعلى متنها وفد أمريكي برئاسة مستشار ترامب جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي.

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل على خلق سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فيدمان إن ما يجري راهنا هو تغيير سياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن يلي إستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على عدة إتفاقيات، حسب برنامج الزيارة في الرباط.

وحسب الديوان الملكي المغربي، فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

المصدر: روسيا اليوم