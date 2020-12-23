الهند: إصابة 3 جنود جراء انفجار قنبلة يدوية

أصيب ثلاثة من أفراد الأمن في الهند، اليوم الأربعاء، جراء انفجار قنبلة يدوية بالجانب الهندي لإقليم "كشمير". وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن إرهابيين ألقوا قنبلة يدوية على القوات قرب عاصمة الإقليم "سرينجار" وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت الحكومة الهندية ألغت في عام 2019 بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وبحسب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، سيسمح وضع الولاية تحت إدارة الحكومة المركزية بالقضاء على الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن "42 ألف شخص قضوا في المنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة".

وردت باكستان على هذه الإجراءات بتخفيض مستوى علاقاتها مع الهند وعلقت التبادل التجاري معها، فيما اتهمت نيودلهي، إسلام آباد بمحاولة زعزعة الاستقرار في الولاية.



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